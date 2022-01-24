В Екатеринбурге в рамках Bach-fest пройдет органная дуэль двух французских музыкантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Концерт-состязание органиста церкви Сент-Эсташ в Париже Тома Оспиталя и солиста Радио Франции Кароля Моссаковского пройдет 20 марта в рамках XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest в Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Также в рамках стартующего с 1 по 31 марта фестиваля выступят известный немецкий дирижер Кай Йоханнсен, органист Концертного зала "Гевандхауз" Михаэль Шенхайт, клавесинист мира Жана Рондо и другие, сообщили в пресс-службе филармонии в понедельник.

Крупнейший в России ежегодный фестиваль баховской музыки проводится в Екатеринбурге с 2011 года.

"В 9 фестивальных концертах примут участие три оркестра и 60-голосный Симфонический хор, "барок-эн-ролльный" клавесинный концерт, а накануне празднования 337-го Дня рождения Иоганна Себастьяна Баха состоится музыкальная дуэль французских органистов. <…> Впервые в истории екатеринбургского Bach-fest два известных французских музыканта: титулярный органист церкви Сент-Эсташ в Париже Том Оспиталь и солист Радио Франции Кароль Моссаковский станут участниками концерта-состязания, победителя которого определит публика (20 марта)", - говорится в сообщении.

Темой фестиваля этого года стала "Бах и французская музыка", на сцене филармонии прозвучат баховские сочинения, а также произведения французских композиторов-современников Баха и авторов XIX-XX веков. Откроет фестиваль 1 марта микст органного концерта Франсиса Пуленка и фантазии Камиля Сен-Санса "Карнавал животных" в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра (УМСО) с Каем Йоханнсеном. На закрытии фестиваля впервые в Екатеринбурге за один вечер будут исполнены все шесть Бранденбургских концертов (УМСО и Алексей Доркин). Также в эти дни гости и жители города услышат московский Оркестр старинной музыки Pratum Integrum и многих других исполнителей.

"Родной для Баха Лейпциг представит органист Концертного зала "Гевандхауз" Михаэль Шенхайт. В Екатеринбурге он исполнит необычную "органную мессу", состоящую из "французских" и "немецких" частей (16 марта). <…> В этом году гостям фестиваля представится уникальная возможность услышать одного из самых выдающихся клавесинистов мира Жана Рондо. Музыканта считают одним из лучших интерпретаторов клавирных сочинений Баха, а его необычную исполнительскую манеру часто называют "барок-эн-ролльной", - поделились в филармонии.