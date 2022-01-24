В Санкт-Петербурге завершили реставрацию "Медного всадника"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Масштабная реставрация памятника Петру I - "Медного всадника" на Сенатской площади Санкт-Петербурга - завершена, в ближайшее время монумент начнут освобождать от строительных лесов, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры. Работы проводились в преддверии празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора, которое будет отмечаться в этом году.

"Все реставрационные работы, которые были запланированы на "Медном всаднике", завершены в срок. Леса начнут разбирать в период с конца января до середины февраля. После такой серьезной работы на памятнике открывать его не спешат. Внутри "тепляка" поддерживается плюсовая температура", - рассказали в пресс-службе.

В музее отметили, что полностью территория вокруг "Медного всадника" будет облагорожена весной, так как в надлежащий вид необходимо привести цветник.

Монумент закрыли строительными лесами в октябре 2021 года. До этого специалисты провели современное обследование всех важных конструктивных элементов "Медного всадника", которое выявило очаги "бронзовой болезни", а также трещины на поверхности бронзы. Помимо этого, реставраторам предстояло дополнительно усилить третью точку опоры "Медного всадника", которую скульптор Этьен Морис Фальконе замаскировал под змею, и провести большие работы по постаменту - знаменитому "Гром-камню". Как отмечал ранее генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров, сложные работы также планировались по гранитной площадке вокруг памятника, так как она была в неудовлетворительном состоянии из-за большого числа утрат и трещин.

Памятник Петру I работы французского скульптора Фальконе - легендарный "Медный всадник" - это первый скульптурный монумент в Санкт-Петербурге и в России. Его торжественное открытие, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года. Величественная статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.