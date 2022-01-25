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Боб Дилан продал Sony весь каталог записанной им музыки

По данным журнала Variety, стоимость сделки составила от $150 до $200 млн

ТАСС, 25 января. Американский певец Боб Дилан в июле прошлого года продал весь каталог записанной им музыки японской корпорации Sony. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Sony Music Entertainment сегодня [в понедельник] объявила о полном приобретении всего каталога записанной музыки Боба Дилана, а также права на несколько новых релизов в будущем", - говорится в сообщении.

По информации журнала Variety, стоимость сделки составила от $150 до $200 млн.

В декабре 2020 года авторские права на весь каталог песен Боба Дилана приобрела крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация Universal Music Group. Как сообщала газета The New York Times, сумма сделки превысила тогда $300 млн.

Боб Дилан является лауреатом 10 премий Grammy (1973-2007) и специальной награды Grammy за жизненные достижения (1991), Нобелевской премии по литературе (2016). Он занимает первое место в списке журнала Rolling Stone "100 величайших исполнителей всех времен".

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