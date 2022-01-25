В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная 100-летию Театра Вахтангова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Выставка костюмов и артефактов Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, рассказывающая о постановках и артистах театра, пройдет с 5 февраля по 8 марта в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера к 100-летию театра. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора музея по подготовке и реализации музейных проектов и услуг Владимир Быкодоров.

Он уточнил, что выставочный проект "Театр Вахтангова - 100: спектакли и люди" будет работать ежедневно с 5 февраля до 8 марта включительно. В числе экспонатов - костюмы со спектаклей и другие артефакты театра, которые будут специально привезены в Екатеринбург.

На сайте театрального клуба "Антракт" сообщается, что Театр Вахтангова 1 февраля представит спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке Римаса Туминаса.

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова в конце 2021 года отметил 100-летие со дня своего основания в 1921 году. Он был образован в 1913 году как студенческая драматическая студия, руководил которой Евгений Вахтангов. Однако официальной датой открытия 3-й студии Московского художественного театра считают 13 ноября 1921 года - день, когда был показан спектакль "Чудо святого Антония". В 1926 году студия переименована в Театр имени Евгения Вахтангова.

С 2007 года художественным руководителем театра является Римас Туминас. Как заявила ранее статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, благодаря тандему директора Кирилла Крока и худрука Римаса Туминаса театр стал одним из самых значительных и финансово успешных в РФ. За 13 лет на шести сценах было поставлено 107 спектаклей - треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю. Сегодня в репертуаре 52 спектакля, а посещаемость - одна из самых высоких среди российских театров (96%).