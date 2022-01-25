Умер поэт и бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Юрий Поройков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Поэт и журналист Юрий Поройков, занимавший в 1990-е годы должность первого заместителя генерального директора ТАСС, умер в Москве в возрасте 86 лет. Об этом сообщил во вторник ТАСС ректор Московского гуманитарного университета и близкий друг Поройкова Игорь Ильинский.

"Вчера скончался, около шести часов вечера. В настоящий момент решается вопрос с местом захоронения. Предварительно, супруга хотела бы похоронить его на деревенском кладбище (место не уточняется - прим. ТАСС), где похоронена ее мать. Однако мы, близкие друзья и коллеги, хотели бы иного расклада. Будем этот вопрос решать в кратчайшие сроки", - сказал Ильинский.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. Заслуженный работник культуры РСФСР. С 1980 по 1991 занимал должность заместителя и первого заместителя главного редактора "Литературной газеты", в 1990-х годах - первого заместителя гендиректора ТАСС, в 1997-2000 советник ЗАО "Роспром".

Автор поэтических сборников "Мгновение как жизнь", "Звезда на снегу", "Лесов зеленый вздох", "Зерна", "Все здесь - со мною и во мне", книжной прозы "Пока живу", "Один из многих". Лауреат Бунинской премии. Автор песен Ларисы Долиной, Михаила Боярского, Эдиты Пьехи, Ольги Зарубиной и других.