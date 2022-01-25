Кортнев, Пушной и "Кирпичи" споют песни из мультсериала "Смешарики" в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Алексей Кортнев, Александр Пушной, группа "Кирпичи" и другие музыканты 5 февраля исполнят песни из мультипликационного сериала "Смешарики" в московском "Мумий Тролль Music Bar". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Мы всегда считали, что "Смешарики" - это рок-проект. Для нас это значит - смелый, искренний и драйвовый. И мы очень рады, что первый в Москве концерт по песням из сериала пройдет в такой классной компании рок-музыкантов и в таком веселом месте", - привели в пресс-службе слова композиторов мультсериала Марины Ланда и Сергея Васильева.

Аккомпанировать певцам будет поп-рок-оркестр "СмешBand". Специальным гостем концерта станет актер Сергей Мардарь, голосом которого в "Смешариках" говорят Кар-Карыч и Совунья. "Зрители узнают, как создаются мультфильмы и озвучиваются анимационные герои. Смешарики лично представят артистов, а где-то помогут исполнить очередной хит", - рассказали организаторы.

Премьера "Смешариков" состоялась в 2003 году. Помимо "классических" серий существуют полнометражные мультфильмы и спин-оффы, в частности о финансовой грамотности, с участием тех же героев.