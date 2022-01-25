Юрий Быков снимет сериал о действовавшей в России крупной ОПГ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков снимет многосерийную криминальную драму "Лихие" о преступной группировке "Общак", выход проекта запланирован на 2023 год, об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

Над сценарием работает Олег Маловичко. К созданию сериала приступила продюсерская компания "Среда". В основу проекта легли реальные воспоминания Евгения Демина, который вместе с отцом входил в эту группировку. Преступная организация действовала с середины 1980-х по конец 2000-х годов на Дальнем Востоке России. Продюсерами сериала выступят Александр Цекало, Олег Маловичко и Иван Самохвалов.

По словам режиссера, действие сериала охватит несколько десятилетий. Как отметил Быков, "Лихие" - масштабная сага о людях, которые определили насилие как способ устройства общества и контроля над ним, которые стремились взять в свои руки "власть над целой страной в эпоху хаоса и безвластия". Режиссер добавил, что главное в проекте - попытка осмыслить образ жизни, убеждения и принципы нескольких поколений новейшей истории России.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский подчеркнул, что создатели хотят развенчать "романтический, криминальный образ того времени". Проект войдет в линейку IVI Originals.