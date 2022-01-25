Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей обсудят с экспертами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Опубликованный вариант Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей не является окончательным, предложения будут обсуждаться на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия).

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

"Важно отметить, что представленный на общественное обсуждение проект документа не носит исчерпывающий и законченный характер. Это предложения, которые в дальнейшем мы продолжим обсуждать на авторитетных площадках Совета Федерации и Государственной думы, Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при Минкультуры России и многих других", - отметил директор Института наследия Владимир Аристархов, слова которого привели в пресс-службе.

Он уточнил, что подготовка документа велась Институтом наследия "во взаимодействии с представителями научного и экспертного сообщества, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".

"Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, безусловно, является основополагающей задачей любого государства, - подчеркнул Аристархов. - В этой связи подготовка проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей носит стратегический характер и учитывает национальные цели и задачи, среди которых, например, укрепление гражданского единства, защита от фальсификаций исторического знания, укрепление традиционных семейных ценностей, воспитание гармонично развитой личности, защита и поддержка русского языка".

По данным портала проектов, общественное обсуждение должно завершиться 4 февраля. Основы государственной культурной политики были утверждены указом президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал проект обновленных "Основ государственной культурной политики России".