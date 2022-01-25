В Арзамасе к 2023 году появится центр культурного развития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Строительство центра культурного развития в Арзамасе Нижегородской области закончат к 2023 году. Его площадь составит более 6 тыс. кв. м, проект реализуется для развития паломническо-туристического кластера, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"К 2023 году у арзамасцев появится новый культурный центр площадью более 6 тыс. кв. м, где будет место для творческой, клубной, концертной деятельности, а также зрительный зал на 500 мест", - приводит слова Сухановой пресс-служба.

Строительство центра культурного развития - это задача, поставленная для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", который реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.

Согласно проекту, в здании центра будут созданы спортивная и культурная зоны, зрительный зал и эстрада, оборудованная киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций и занавеса. На первом этаже разместится выставочный зал, на втором - вокальная студия, конференц-зал и хореографический класс, на третьем планируется оборудовать помещения для клубов по интересам. На возведение объекта направили около 385 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

В ноябре 2021 года во время визита в Нижегородскую область председатель попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей Сергей Кириенко остался доволен ходом работы по восстановлению святынь и развитию инфраструктуры кластера.