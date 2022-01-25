Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж вновь возглавил медиарейтинг музеев по итогам года. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии", опубликованные во вторник на сайте компании.

Медиаиндекс показывает качественное присутствие объекта в инфополе, учитывает количество сообщений, влиятельность источников, где сообщения вышли, позитив/негатив сообщений и заметность сообщений в СМИ.

"Лидерами рейтинга по качественному показателю Медиаиндекс в 2021 году стали Государственный Эрмитаж (499 081,9), Третьяковская галерея (361 128) и Музей Победы (306 514,5)", - говорится в сообщении. На четвертом месте рейтинга расположились исторические парки "Россия - моя история", на пятом - Русский музей.

Среди заметных инфоповодов "Медиалогия" выделила информацию о том, что Государственный Эрмитаж объявил о начале продаж собственных NFT-токенов на маркетплейсе Binance. Третьяковская галерея заняла вторую позицию, среди поводов - в Самаре открылся филиал галереи. Музей Победы занимает третье место. Театр запустил в прошлом году иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", приуроченный к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Презентацию проекта посетил президент России Владимир Путин.

Кроме того, "Медиалогия" опубликовала медиарейтинг театров. "Лидерами рейтинга по качественному показателю Медиаиндекс в 2021 году стали Большой театр (384 114), Мариинский театр (352 130,6) и МХАТ им. Горького (229 151,1)", - говорится в сообщении. На четвертом месте рейтинга - Театр им. Е. Вахтангова, на пятом - МХТ им. А. П. Чехова.

Одним из инфоповодов стала постановка балета "Жизель" в Государственном академическом Большом театре России. Эта постановка удостоилась Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в балете". Мариинский театр фигурировал в новости про то, что президент России Владимир Путин исполнил желание школьницы из Ставрополья Татьяны Троценко, которая мечтала пойти в именно в этот театр на "Лебединое озеро". По данным "Медиалогии", заметным инфоповодом в прошлом году стала премьера спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе им. Горького.

О методологии составления рейтингов

В рейтингах участвовали музеи и театры, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 72 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Период исследования: январь - декабрь 2021 года.