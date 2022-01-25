В Национальном центре управления обороной РФ открылась выставка в честь 100-летия КЧР

ЧЕРКЕССК, 25 января /ТАСС/. Выставка, отражающая культурное наследия народов Карачаево-Черкесии (КЧР), открылась в Национальном центре управления обороной РФ в честь 100-летия республики. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Москве, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию образования Карачаево-Черкесии. Выставочная экспозиция организована по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в рамках экспозиции "100 лет государственности Карачаево-Черкесии" представлено культурное наследие народов республики, в том числе предметы национальной одежды и быта, ремесленные изделия и памятные медали.

В Национальном центре управления обороной РФ также представлены личные вещи и боевые награды выходцев из Карачаево-Черкесии, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.