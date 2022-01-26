Цифровая премьера якутской драмы "Ыт" состоится 1 февраля на трех российских платформах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цифровая премьера альманаха деревенских историй якутских режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева "Ыт", удостоенного двух наград Варшавского международного кинофестиваля, состоится 1 февраля в трех российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщили пресс-службы платформ.

"Онлайн-кинотеатр KION сообщает о со-эксклюзивной цифровой премьере якутской драмы "Ыт". Фильм, объединивший семь разножанровых историй, будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра 1 февраля", - рассказали в пресс-службе кинотеатра. Картину также увидят пользователи Premier и Wink.

Картина "Ыт" создавалась совместно якутскими киностудиями Bonfire и Saidam Baryl. В центре сюжета - истории деревенских жителей, которым предстоит столкнуться со сложным выбором в условиях риска и неопределенности. Мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском международном кинофестивале, где якутская драма удостоилась двух наград - специального упоминания жюри NETPAC и специального приза жюри авторам с формулировкой "За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь".

Авторами сценария и режиссерами проекта выступили лауреат "Кинотавра" (фильм "Пугало"), а также ряда других российских и международных смотров Дмитрий Давыдов, и обладатель главной награды фестиваля "Окно в Европу"-2020 (фильм "Черный снег") Степан Бурнашев. Роли исполнили Иннокентий Луковцев, Сергей Баланов, Дьулустан Семенов, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говоров, Георгий Бессонов и другие артисты.