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"Купе номер 6" номинировали на "Сезар"

Фильм финского режиссера Юхо Куосманена создан при поддержке Минкультуры России
Кадр из фильма "Купе номер шесть" Sami Kuokkanen Aamu Film Company
Описание
Кадр из фильма "Купе номер шесть"
© Sami Kuokkanen Aamu Film Company

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" (Hytti № 6) финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию "Сезар" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщила в среду пресс-служба французской кинопремии.

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Лента рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

В прошлом году картина "Купе номер 6" удостоилась Гран-при международного Каннского кинофестиваля.

На максимальное количество статуэток (15) в этом году претендует картина Ксавье Джанноли "Утраченные иллюзии" (Illusions perdues). Этот фильм заявлен и в главной категории "Сезар" - "Лучший фильм". В десяти номинациях представлена лента Леоса Каракса "Аннетт" (Annette). В шорт-лист попал и главный призер Каннского фестиваля прошлого года - фильм Джулии Дюкорно "Титан" (Titane).

Премия "Сезар", или, как ее иногда называют, "французский "Оскар", вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини. В этом году церемония награждения победителей состоится 25 февраля в знаменитом парижском концертном зале "Олимпия".

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