"Купе номер 6" номинировали на "Сезар"

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" (Hytti № 6) финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию "Сезар" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщила в среду пресс-служба французской кинопремии.

Лента рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

В прошлом году картина "Купе номер 6" удостоилась Гран-при международного Каннского кинофестиваля.

На максимальное количество статуэток (15) в этом году претендует картина Ксавье Джанноли "Утраченные иллюзии" (Illusions perdues). Этот фильм заявлен и в главной категории "Сезар" - "Лучший фильм". В десяти номинациях представлена лента Леоса Каракса "Аннетт" (Annette). В шорт-лист попал и главный призер Каннского фестиваля прошлого года - фильм Джулии Дюкорно "Титан" (Titane).

Премия "Сезар", или, как ее иногда называют, "французский "Оскар", вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини. В этом году церемония награждения победителей состоится 25 февраля в знаменитом парижском концертном зале "Олимпия".