На Урале создали комиксы по сказам Бажова при поддержке президентского гранта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сборник комиксов - графический роман - по мотивам сказов писателя Павла Бажова создали на Урале при поддержке Фонда президентских грантов - над изданием трудились 23 художника. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС ученый секретарь Объединенного музея писателей Урала Георгий Григорьев.

"Уже сейчас подходит к концу проект по созданию комиксов - сборник комиксов по сказам Бажова, который рисовали 23 художника. Сложный проект - это очень разные и техники, и манеры, и школы изобразительного повествования", - рассказал он. Директор музея Ирина Евдокимова уточнила, что проект реализован при поддержке президентского гранта в объеме 2 млн рублей.

Пообщаться с художниками и познакомиться с изображениями комикса можно будет уже в четверг в Камерном театре в Екатеринбурге. Григорьев уточнил, что сейчас книга находится на предпечатной подготовке, и 21 февраля печатное издание тиражом 1 тыс. экземпляров будет презентовано общественности.

Заведующий домом-музеем П.П.Бажова в Сысерти Анатолий Каптур поделился, что в планах также создание туристической тропы по историческому центру Сысерти с возможностью собрать коллекцию фигурок Бажова, посетив знаковые объекты на тропе. Проект находится на стадии обсуждения.

В Свердловской области с 25 по 30 января проходит фестиваль "Бажовские дни 2022", он посвящен в этом году 143-летию со дня рождения писателя и 130-летию его супруги Валентины Бажовой. Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера. Его первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.