Фильм "Серебряные коньки" лидирует по числу номинаций на премию "Золотой орел"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фильм режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки" является основным претендентом на главную награду национальной кинематографической премии "Золотой орел", церемония вручения которой состоится 28 января. Об этом ТАСС рассказала киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.

"Главным "охотником на орлов" в этом году станет самый просматриваемый на Netflix в 2021 российский полнометражный фильм "Серебряные коньки". Картина дебютанта Михаила Локшина взлетела на пятое место в общемировом рейтинге сервиса", - отметила Лемешева.

Всего на главную статуэтку в номинации "Лучший фильм" претендуют пять картин: "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки" и совместная российско-белорусско-немецкая историческая драма "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана.

Лидером по количеству номинаций стала историческая приключенческая драма "Серебряные коньки", представленная в 12 категориях. Следующий по количеству номинаций - фильм-катастрофа "Огонь" Алексея Нужного, претендующий на восемь наград. По семь номинаций у триллера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" и экранизации рассказа Александра Солженицына "Иван Денисович" от режиссера Глеба Панфилова.

Как тренды повлияли на номинации

По словам Лемешевой, одним из трендов российской киноиндустрии прошлого года стала ориентация не только на внутреннего зрителя, но и на экспорт. Эта тенденция отразилась и в борьбе за "Золотого орла-2022", считает эксперт: все главные претенденты получили признание за рубежом.

Еще одна тенденция прошлого года - расширение рынка видеостриминга. Именно поэтому, как рассказала Лемешева, Национальная академия кинематографических искусств и наук России в этом году впервые ввела номинацию "Лучший сериал онлайн-платформ". В этой категории за статуэтку поборются "Вампиры средней полосы" стримингового сервиса START и два проекта онлайн-кинотеатра KION: "Вертинский" и "Пингвины моей мамы".

О премии

"Золотой орел" - российская кинонаграда, которая учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. В этом году состоится 20-я церемония вручения. На соискание премии рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых прошел в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.