УрФУ пригласил для участия в реставрации уральской коллекции искусства Пушкинский музей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина договорились о сотрудничестве. Эксперты музея примут участие в реставрации, установлении авторства уральских собраний зарубежного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе университета в среду.

В уральскую коллекцию искусства, которую изучают ученые УрФУ, входят такие работы, как "Мадонна с вуалью" XVI века из Нижнетагильского музея изобразительных искусств, "Портрет инфанты Изабеллы" XVII века из Ирбитского музея изобразительных искусств, пояснили в вузе.

"Один из основных пунктов в соглашении - участие реставраторов Пушкинского музея в исследованиях уральских собраний зарубежного искусства. Лаборатория экспертизы и реставрации департамента искусствоведения, культурологии и дизайна Уральского гуманитарного института УрФУ, по словам ее заведующей Тамары Галеевой, приглашает экспертов к работе по установлению авторства, комплексной экспертизе, предоставлению сравнительного визуального материала и консультациям", - сказали в вузе.

Также соглашение позволит вузу отправлять студентов на практики в музей, проводить совместные выставки и конференции. УрФУ готов предоставлять собственные площадки - Центр современной культуры, медиатеку и музей Б. У. Кашкина - для проведения выставок, резиденций и творческих проектов, при возрастающем интересе студентов и преподавателей к библиотеке музея и консультациям с его специалистами по предметам из коллекции и самым разным научным темам.

"Мы предполагаем организацию как музейных, так и преддипломных практик для наших студентов-искусствоведов на конкурсной основе. Разумеется, нас связывают совместные исследовательские интересы. В фокусе внимания также сотрудничество по проектам Уральского филиала ГМИИ и разработка специализированных онлайн-курсов по истории искусств", - приводят в вузе слова ректора Виктора Кокшарова.