Меньшиков сообщил, что договор с режиссером Долиным расторгнут по соглашению сторон

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расторжение договора с режиссером Олегом Долиным было основано на соглашении сторон, ему было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, премьера которого может состояться уже в феврале. Об этом заявил в среду художественный руководитель Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков в ответ на открытое письмо режиссера в адрес худрука.

Открытый ответ худрука на открытое письмо режиссера Олега Долина размещен на сайте театра. В своем письме Долин заявляет, что имеет прямое отношение к предстоящей премьере спектакля "Двенадцатая ночь" в Театре им. Ермоловой. Он сообщает, что был отстранен по непонятным ему до конца мотивам от работы, "когда спектакль был практически готов".

"Расторжение договора театра с тобой было основано на соглашении сторон. <…> Было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не умалял никогда и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался", - отметил Меньшиков, обращаясь к режиссеру.

По словам худрука, в спектакле, помимо него самого, заняты Александр Петров, Александра Бортич, Антон Лапенко и другие артисты.

Также худрук сообщил, что театр несет убытки на сумму около 32 млн рублей. Он добавил, что премьера спектакля может состояться в феврале, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. "Мы пытаемся сыграть все-таки премьеру в феврале, но еще до конца не решили. 31 января вот здесь, на этой сцене, той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идем ли мы на выпуск или нет", - заявил Меньшиков.