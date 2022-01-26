В Петербурге покажут новый балет Бориса Эйфмана "Чайка. Балетная история"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Мировая премьера балета Бориса Эйфмана "Чайка. Балетная история" на чеховский сюжет пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Спектакль будет показан на сцене Александринского театра, сообщила в среду пресс-служба Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Спектакль "Чайка. Балетная история" будет представлен в год празднования 45-летия Академического театра балета, где предусмотрено много событий. Открывая неизвестное в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства", - рассказали в пресс-службе.

Эйфман уже обращался к этой пьесе Антона Чехова в 2007 году, что знаменовало творческую веху в истории труппы, отмечавшей тогда свое 30-летие. Балет "Чайка" шел пять сезонов и побывал на гастролях во многих странах.

"Чайка. Балетная история" - это не редакция старой постановки, а новый балет. Хореограф сохранил лишь принцип переноса действия из драматического театрального мира в балетный зал, отметили в пресс-службе. К фрагментам из произведений Сергея Рахманинова прибавилась музыка российского рок-гитариста и композитора, основателя и лидера групп "Високосное лето" и "Автограф" Александра Ситковецкого. Новую сценографию создал для балета художник Зиновий Марголин.

Опора на творения мировой литературной классики - один из любимых принципов народного артиста России Бориса Эйфмана. В разные годы он перевел на язык балета произведения Александра Пушкина, Федора Достоевского, Жана-Батиста Мольера, Льва Толстого, Михаила Булгакова.