Дню снятия блокады Ленинграда посвятят акции памяти, выставки и кинопоказы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Торжественная траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище откроет в Санкт-Петербурге череду памятных мероприятий в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В ней примут участие президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Знаменательной дате в городе посвятят молодежные акции памяти, выставки в музеях, спектакли в театрах и другие события.

"78 лет назад в ходе операции "Январский гром" Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Враг был отброшен от города на 65-100 км. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчину. В городе, пережившем 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы - салют Ленинградской Победы. Всему миру ленинградцы показали пример мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине", - отмечается в обращении губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Заксобрания Александра Бельского к ветеранам, блокадникам и горожанам.

В этот день в Петербурге и Ленинградской области будут возлагать цветы в память о защитниках города. Торжественные траурные церемонии пройдут на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском кладбище, на площади Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и в других знаковых для этой даты местах. Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в день годовщины будет также посвящен памяти погибших жителей и воинов - освободителей Ленинграда.

Подсветка моста, спектакли и акции памяти

В честь годовщины пролеты Дворцового моста через Неву подсветят оливковым и зеленым. Это цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Особое световое оформление моста в последние годы дополняет традицию зажжения факелов на Ростральных колоннах.

Молодежная акция памяти "900 дней и ночей" в масштабных декорациях осажденного города, с использованием оригинальных световых решений и военных инсталляций пройдет днем во дворе Государственной академической капеллы. А вечером здесь покажут литературно-музыкальную композицию, созданную на основе песен военных лет и творчества поэтов-фронтовиков. Государственный музей истории Санкт-Петербурга откроет в Музее печати выставку "Ленинградский характер", которая расскажет о судьбе Галины Бариновой - блокадного ребенка и жителя дома, где сейчас располагается музей.

Мариинский театр покажет в этот день на Новой сцене балет "Ленинградская симфония", поставленный в 1961 году Игорем Бельским на музыку Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Театр эстрады имени Аркадия Райкина выступит со спектаклем "Когда мы были молодыми" в постановке заслуженного артиста России Юрия Гальцева.

Кинопоказы, концерт и мероприятия в регионах

"Большая памятная программа [подготовлена] на "Ленфильме". На студии покажут три фильма о блокаде в трех разных жанрах", - рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. Зрители смогут увидеть анимационный киноальманах "Блокадные судьбы", документальную картину "Корюшка для фронта" Андрея Егорова, а также фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.

Традиционный концерт в Большом концертном зале "Октябрьский" в 2022 году на фоне сложной эпидемиологической обстановки перенесли в формат телетрансляции, которую покажут 27 января в 15:00 в эфире телеканала "Санкт-Петербург". "В концертной программе "Ленинградская Победа" примут участие народные артисты России Светлана Крючкова, Лариса Долина, Юлия Рутберг, Фарух Рузиматов [и многие другие]", - отметили в комитете по культуре.

В нескольких городах страны в этот день пройдет всероссийская акция "Блокадный хлеб", которая призвана напомнить о подвиге ленинградцев. В Камчатском крае и других регионах волонтеры будут раздавать информационные материалы о блокаде Ленинграда. В Астраханской, Кемеровской, Ростовской областях и Якутии проведут уроки мужества и памяти. В Новосибирске жители города возложат цветы к памятной стеле, посвященной трудовому подвигу ленинградцев, которые эвакуировали в этот город в годы Великой Отечественной войны.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года предприняли пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как "День Ленинградской Победы".