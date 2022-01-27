Зубин Мета станет участником сезона, посвященного 100-летию Петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Один из крупнейших дирижеров современности Зубин Мета прибывает после 10 с лишним лет перерыва в Санкт-Петербург, где 30 января даст концерт. Он встанет за пульт заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии имени Дмитрия Шостаковича и войдет в число звездных участников сезона, посвященного ее 100-летию, сообщила пресс-служба этой старейшей концертной организации страны.

"Зубин Мета исполнит с заслуженным коллективом России Третью симфонию Густава Малера. В исполнении примут участие Хор мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки и Женская группа Хора Санкт-Петербургской консерватории. Концерт, посвященный 100-летию Петербургской филармонии, пройдет при поддержке Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова", - рассказали в пресс-службе.

Январский концерт пройдет при поддержке генерального спонсора Филармонии - нефтяной компании "Роснефть", которая партнерски связана с этой концертной организацией с 2015 года. Это сотрудничество продолжается и в юбилейном сезоне.

Это будет двенадцатый гастрольный приезд Зубина Меты в Филармонию, где он впервые выступил в апреле 1962 года с Монреальским симфоническим оркестром. Со времени его предыдущего приезда прошло более 10 лет. В апреле 2011 года он выступил в Большом зале Филармонии в программе Второго международного фестиваля Мстислава Ростроповича.