В Каире открылась международная книжная ярмарка с участием издательств из более 50 стран

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Международная книжная ярмарка, одно из главных ежегодных культурных событий Египта, открылась в среду в Каире в 53-й раз.

Как сообщили в оргкомитете выставки, свою продукцию в этом году представляют 1 067 издательств из 51 страны. Ярмарка проходит в международном выставочном центре на площади в 80 тыс. кв м, где в пяти больших выставочных залах разместились 879 павильонов для издательских домов.

В этом году ярмарка проходит под лозунгом "Идентичность Египта - культура и вопросы будущего". В течение 13 дней - до момента закрытия 7 февраля - в рамках выставки будут проходить семинары и круглые столы, а также состоится запуск специального проекта цифровой книги, который начинается с "Энциклопедии Древнего Египта". Этот 16-томный труд египтолога Селима Хасана (1886-1961) на арабском языке считается наиболее полным историческим справочником древнеегипетской цивилизации.

Новшества ярмарки

По словам министра культуры Инас Абдель Даим, впервые в истории ярмарки для презентаций и демонстраций используются современные технологии и искусственный интеллект, в том числе интерактивные мониторы, 3D-голограммы персонажей книг. В виде голографического изображения перед посетителями также предстанут известный египетский романист Яхья Хаки (1905-1992) и детский писатель Абдель Таваб Юссеф (1928-2015), которые были выбраны главными героями книжной ярмарки. Кроме того, в одном из павильонов юные посетители с помощью 3D-технологии смогут послушать один из рассказов в исполнении автора детских книг.

Еще одним новшеством в этом году стало учреждение специальной награды для лучшего арабского издателя. Она будет состоять из нескольких номинаций, а победитель в каждой из них получит по 40 тыс. египетских фунтов ($2 545). Кроме того, в рамках стратегии цифровизации, ставку на которую делает в последнее время Египет, на сайте книжной ярмарки запускается онлайн-продажа книг, представленных в павильонах.

Почетным гостей выставки стала Греция. Россия представлена в этом году незначительно.

В связи с пандемией коронавируса, которая в прошлом году уже внесла свои коррективы в проведение международной выставки - она была отложена почти на полгода, на ярмарку будут допускать только вакцинирнованных. Посетителей призывают также соблюдать необходимые санитарные нормы.