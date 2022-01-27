В драмтеатре Оренбурга малую сцену переоборудуют для показа иммерсивных спектаклей

ОРЕНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького трансформирует не используемую 15 лет малую сцену в первый в регионе иммерсивный театр. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства области

"Так называемый иммерсивный театр сегодня необходим в Оренбуржье. Малая сцена даст возможность проводить театральные интерактивы, где зрители становятся участниками творческого процесса. <…> Надеемся, что к открытию следующего театрального сезона эта площадка заработает", - приводятся в сообщении слова министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко.

Министр также отметила, что к строительно-монтажным работам в малом зале театра намерены приступить после завершения сезона и реализовать проект в течение 2022 года. Как уточнили в пресс-службе министерства культуры области, пространство станет первым в регионе иммерсивным театром.

"Малый зал простаивает уже больше 15 лет. С учетом загрузки театра, идей для новых постановок необходимость в дополнительной площадке для актеров точно есть, в том числе в качестве базы для студентов театральных факультетов", - считает губернатор Оренбургской области Денис Паслер, которого цитирует пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, в 2021 году при финансовом участии компании "Металлоинвест" разработана проектно-сметная документация на ремонт и техническое оснащение малого зала. На площадке намерены установить освещение, систему вентиляции и кондиционирования, оснастить пространство современным звуковым оборудованием. В пресс-службе обратили внимание, что в зале установят трансформируемые кресла для расширения возможностей использования зала.

Оренбургский драмтеатр основан в 1856 году, проводит сейчас 166-ой театральный сезон, является одним из ведущих в регионе, участвует в федеральном проекте "Большие гастроли". Как уточнили в пресс-службе, театр обладает множеством профессиональных наград и премий, выступает местом проведения международных театральных фестивалей.