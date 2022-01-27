На Урале создали маршрут по местам, связанным с творчеством Павла Бажова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Новый туристический квест-маршрут по местам, связанным с жизнью и творчеством уральского писателя Павла Бажова, разработали в Свердловской области к 143-летию со дня его рождения. Об этом сообщили в среду ТАСС организаторы проекта.

"Уральские краеведы разработали квест-маршрут, связанный с жизнью и творчеством автора сказов Павла Бажова. Он включает в себя 14 точек, расположенных в разных городах и селах Свердловской области: это Екатеринбург - Сысерть - Полевской - гора Азов - Косой Брод - Мраморское - Камышлов", - сообщили организаторы.

В маршрут входят два дома-музея Павла Бажова - екатеринбургский и сысертский, а также дом в Камышлове, в котором жил писатель. Другая часть объектов связана с местами, в которых происходило действие сказов Бажова. Один из них - Синюшкин колодец, воссозданный неподалеку от Азов-горы, здесь, предположительно, находился родник, где властвовала бабка Синюшка.

Также будут представлены туристические объекты, созданные по мотивам творчества Павла Бажова, в том числе скульптуры Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера, украшающие Полевской. Кроме того, в городе есть арт-объект "Борода Бажова" и Бажовский зал в местном историческом музее.

Отмечается, что на самостоятельное прохождение бажовского маршрута требуется не менее 48 часов. Чтобы самостоятельно проехаться по бажовским местам, путешественникам достаточно скачать в Play Маркет или App Store мобильное приложение "Куда", созданное краеведческим фондом "Наш Урал". Планируется, что в будущем маршрут-квест будет дополняться информацией, которую пришлют пользователи приложения.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.