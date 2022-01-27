"ВКонтакте" покажет гала-концерт в честь 100-летия Московской филармонии. Посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно бесплатно 29 января в 19:00, говорится в сообщении соцсети.

В юбилейном концерте примут участие Денис Мацуев, Юрий Башмет, Анне-Софи Муттер, Даниил Трифонов, Ильдар Абдразаков и другие артисты. За дирижерский пульт встанут Валерий Гергиев и Густаво Дудамель.



Московская филармония была основана в 1921 году. На ее сцене в разное время выступали Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Родион Щедрин. До 1990-х годов это была единственная концертная организация, которая представляла академическую музыку в Москве.