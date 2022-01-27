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Памятник Бажову открыли на родине писателя в уральском городе

Над созданием памятника работал скульптор Александр Белоносов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Памятник Павлу Бажову открыли на родине писателя в Сысерти в Свердловской области к 143-летию со дня его рождения. Его разместили на площадке перед домом-музеем П. П. Бажова, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Объединенного музея писателей Урала.

"В Сысерти открылся памятник-бюст П. П. Бажова в день 143-летия писателя. Скульптура была готова еще в 1997 году, но не была установлена. <…> После реставрации и благоустройства территории у музея было решено установить памятник", - рассказали в пресс-службе.

Над созданием памятника работал скульптор Александр Белоносов. "Я очень рад, что в конце концов спустя 25 лет этот бюст нашел свое место - здесь, возле дома-музея", - поделился он на церемонии открытия.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.

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