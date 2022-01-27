Эксперты: Нидерландам дешевле вернуть скифское золото Крыму, чем создать опасный прецедент

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Нидерландам будет дешевле вернуть в Крым скифское золото, чем создать прецедент относительно принадлежности экспонатов, хранящихся в фондах голландских музеев. Такое мнение выразила ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Верховный суд Нидерландов подтвердил получение от музеев Крыма кассационной жалобы на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

"Голландии дешевле будет вернуть народу Крыма принадлежащее ему скифское золото, нежели создавать опасный международно-правовой претендент, который бумерангом вернется в Голландию. Учитывая, что сотни тысяч предметов, хранящихся сегодня в экспозициях и фондах голландских музеев, не принадлежат Нидерландам", - сказала Ковитиди.

Сенатор отметила, что "пессимистические прогнозы относительно последующих судебных решений о судьбе скифского золота сглаживаются осознанием неотвратимости справедливости и возвращения скифского золота их владельцу - многонациональному народу Крыма".

"У меня лично никаких иллюзий относительно рассмотрения этого дела нет, в случае отрицательного результата нам на некоторое время придется расстаться с частью нашей коллекции. Очевидно, мы скорбим по этому поводу. Но жизнь не стоит на месте, к счастью, наши археологи радуют нас новыми находками, которые мы летом сможем уже представить в экспозиции нашего музея", - сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Отвечая на вопрос ТАСС, станет ли Верховный суд Нидерландов последней инстанцией в этом деле, Мальгин сказал: "У меня такое представление". "Существуют нормы, которые предполагают возможности, и чего-то они не предполагают. Я думаю, что на каком-то этапе судебные решения этого вопроса будут исчерпаны", - считает Мальгин.

Многолетняя тяжба

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации. Позиция РФ заключается в том, что ценности должны находиться в Крыму.