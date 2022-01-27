Российские проекты получили награды на форуме When East Meets West в Италии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проект "Короткое лето" Насти Коркия и фильм "Белой дороги!" Эллы Манжеевой удостоились наград международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW), который проходит в итальянском Триесте. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Роскино".

"Настя Коркия была удостоена Pop Up Film Residency Award, дающей возможность творческой стажировки и программы менторства в Европе с международными экспертами. Продюсер фильма "Короткое лето" Наталья Дрозд получила Producers Network Award (специальную награду Каннского кинорынка Marche du Film). Проект фильма "Белой дороги!" завоевал Laser Film Award (награда позволяет покрыть часть расходов на постпродакшен)", - рассказали в компании.

Фильм "Короткое лето" станет для режиссера полнометражным художественным дебютом. История рассказана от лица семилетней девочки, которая проводит каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Детские приключения происходят на фоне разлада в семье и общественных процессов в России в конце лета 2004 года. Коркия планирует снимать ленту на пленку.

Сюжет мистической драмы "Белой дороги!" посвящен истории Алдара, который не был дома десять лет. Когда в степи пропадает его мать, он отправляется на поиски. Продюсер фильма Елена Гликман отметила, что съемки проекта уже завершаются, а также идет процесс монтажа. "Нам интересен сторонний экспертный взгляд на наше кино именно в это время, когда мы еще можем что-то поправить. Надеюсь, что следующим этапом в жизни нашего фильма и нашей команды станет участие в конкурсе большого кинофестиваля", - добавила она.

Форум When East Meets West проходит в партнерстве с экспортным брендом "Роскино" Russian Content Worldwide. Членами российской делегации стали более 20 профессионалов индустрии, которые приняли участие в мероприятиях онлайн и офлайн. По словам гендиректора компании Евгении Марковой, кинематографисты из России презентовали международным коллегам проекты в разных жанрах. "Уверена, что награды, которые получили представители нашей индустрии, дадут качественное развитие их проектам. Главным итогом форума для нас стал новый уровень диалога с профессиональным сообществом, необходимый для развития копродукции и международного партнерства", - подчеркнула она.

В разных программах форума также участвовали картины "Год рождения" Михаила Местецкого, "Против ветра" Татьяны Соболевой и "Поговори со мной" Юлии Мироновой.