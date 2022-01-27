Пиотровский объявил лауреатов Санкт-Петербургской премии имени Д. С. Лихачева за 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Лауреаты Санкт-Петербургской премии имени академика Д. С. Лихачева, присуждаемой за выдающийся вклад в сохранение культурного наследия России, объявлены 27 января. Их имена на пресс-конференции огласил генеральный директор Государственного Эрмитажа, председатель правления Фонда им. Д. С. Лихачева Михаил Пиотровский.

"В этом году после некоторого перерыва (премия вручается раз в два-три года) объявляются лауреаты премии Лихачева, которую мы через некоторое время будет вручать. Любовь Вениаминовна Антонова, поселок Батецкий Новгородской области. Краевед, просветитель, общественный деятель, она по существу провела громадную работу и возродила парк дворянской усадьбы Обольяниновых-Сазиковых "Дубцы", - сказал Пиотровский.

Еще одним лауреатом премии стал директор издательства "Вита Нова", поэт, журналист Алексей Захаренков. "Это одно из лучших книжных издательств страны, которое издает очень умные и очень элегантные книги. <...> Он же создал ежегодную премию "Книжный червь", - отметил Пиотровский. - Мы очень рады, что наш город Петербург действиями многих подвижников сохраняет книжную культуру, это безумно сложно. И она уже побеждает цифровую культуру".

Продолжатели идей Лихачева

В числе лауреатов также заведующая экспозицией "Слово о полку Игореве" в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Людмила Зуб. "Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачев убедил дирекцию Ярославского музея-заповедника, что именно в Ярославле нужно создать экспозицию, посвященную "Слову о полку Игореве". <...> Получился российский международный центр изучения и популяризации [этого героического эпоса]", - сказал председатель правления фонда.

Премию также вручат петербургскому историку архитектуры, международному эксперту по охране культурного наследия Борису Кирикову,. Как отметил Пиотровский, Кириков "за годы работы в КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) создал практически атрибуцию всего градостроительного богатства Петербурга".

Директор Национального парка "Кенозерский" Елена Шатковская (Архангельск) также стала лауреатом премии 2021 года. Она возглавляет Кенозерский парк с момента его образования в 1991 году. С первого же года там велись масштабные работы по реставрации памятников архитектуры. "Мы очень надеемся, что скоро в списках Всемирного наследия ЮНЕСКО, помимо Соловков, в Архангельской области появится и Кенозерье", - сказал Пиотровский.

Зарубежными лауреатами премии Лихачева названы слависты, исследователи древнерусской литературы Сабина и Дитер Фаль. "Они публиковали много научных трудов по древнерусской литературе и переводов на немецкий язык крупнейших произведений нашего наследия", - рассказал председатель правления фонда. По его словам, церемонию вручения премии планируется провести в ближайшее время, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

О Лихачеве и о фонде

Дмитрий Лихачев (1906-1999), академик, исследователь древнерусской литературы, искусствовед, публицист, защитник культуры и нравственности, почетный доктор Оксфордского университета (Великобритания), университета Бордо (Франция), Цюрихского университета (Швейцария), иностранный член Болгарской академии наук, первый Почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Авторству Лихачева принадлежат сотни научных трудов и статей по истории русской литературы. В 1950 году под его научным руководством были подготовлены к изданию в серии "Литературные памятники" летопись "Повесть временных лет" и "Слово о полку Игореве". В 1950-70-е годы вышли книги "Человек в литературе Древней Руси", "Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого" и многие другие, которые во многом открыли древнерусскую литературу широкому кругу читателей.

Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева учрежден в 2001 году. Миссия организации была сформулирована самим Лихачевым - это развитие российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространение в обществе демократических и гуманистических ценностей. Фонд осуществляет свою деятельность в рамках региональных, российских и международных программ, проводит грантовые конкурсы, поддерживает семинары и конференции, издает книги.