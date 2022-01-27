Умерла советская балерина Татьяна Легат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Представительница легендарной балетной династии, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат умерла в возрасте 87 лет. Информацию о ее смерти ТАСС подтвердили в четверг в пресс-службе Михайловского театра.

Информация о месте и дате прощания пока не приводится.

Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа Густав Легат, его сыновья - Николай и Сергей - были известными танцовщиками и балетмейстерами.

Легат окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). С 1953 по 1985 год работала в ленинградском Театре им. Кирова (ныне - Мариинский театр). В 1985 году Легат - репетитор Майи Плисецкой в балете Родиона Щедрина "Дама с собачкой" по рассказу Чехова.

С начала 90-х годов XX века Легат в основном работала в английских и американских балетных школах, впоследствии вернулась в Россию. В последние годы являлась педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге.