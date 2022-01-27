На выставке в Екатеринбурге представили медные монеты Петра I

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) представил медные монеты Петра I на выставке "Екатеринбургский монетный двор. От медных плат к шедеврам промышленного дизайна" в Екатеринбурге. Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, сообщила ТАСС в четверг куратор и автор выставочного проекта Ольга Просникова.

"Сейчас у нас год, когда мы празднуем 350 лет со дня рождения императора Петра I, человека, который инициировал освоение нашего региона в том числе ради монетных металлов, поэтому здесь (в Екатеринбурге - прим. ТАСС) при Екатерине I после смерти Петра I началась чеканка медных денег", - сказала она.

На выставке представлены 10 серий монет и более 100 экспонатов, которые отражают основные этапы истории чеканки медных монет в Екатеринбурге: от первых медных плат Екатерины I до медных монет Александра II, находившихся в обращении до революции 1917 года. Производство медных плат машинным способом было запущено в Екатеринбурге после смерти императора Петра I при Екатерине I по указу 1725 года.

На выставке презентовали книгу "Екатеринбургский монетный двор", которая отражает 150-летнюю историю Екатеринбурга. Она рассказывает об основании Петром I Екатеринбурга и об обстоятельствах строительства горных заводов в конце XVII - начале XVIII века, когда в России была начата регулярная чеканка медных монет.

Екатеринбургский монетный двор - казенное предприятие по чеканке медных монет. Его учредили специальным указом Екатерины II. Крупнейший в мире Екатеринбургский гидротехнический промышленный комплекс был построен Вильгельмом де Генниным, где машины, работающие с помощью энергии воды, обеспечивали высокую рентабельность монетного двора. Во второй половине XVIII века Екатеринбургский монетный двор стал крупнейшим региональным монетным двором России и градообразующим предприятием Екатеринбурга. За 150 лет его существования здесь было отчеканено 80% медных монет Российской империи.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.