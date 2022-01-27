Фестиваль "Дикая мята" ввел систему бронирования билетов на случай переноса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Организаторы музыкальных фестивалей "Дикая мята. Green" и Violet в понедельник открыли раннее бронирование билетов с возможностью отложенной оплаты на случай переноса сроков мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба фестивалей.

Акция стала ответом на обращение потенциальных гостей фестивалей в социальных сетях.

"Если говорить о билетах, то там вопросы такие: как покупать билеты, если фестиваль могут перенести? Билеты только зимой дешевые, а летом в два раза дороже. Как не замораживать деньги, но заморозить цены? Абсолютно понятные желания, - привели в пресс-службе слова продюсера Андрея Клюкина. - Мы собрали техническую группу и разработали решение, отвечающее желаниям наших поклонников. При этом мы внимательно следим за общемировыми тенденциями и эпидемической ситуацией и уверены, что фестивальному лету в этом году - быть".

Трехдневные абонементы по специальной цене будут доступны для бронирования на сайтах фестивалей по 28 февраля. Стоимость брони в случае переноса вернется зрителям, уточнили организаторы. Выкупить билет можно будет в любое время вплоть до начала фестиваля.

Фестиваль "Дикая Мята. Green" запланирован 17-19 июня в Тульской области, фестиваль электронной музыки Violet - 24-26 июня там же.