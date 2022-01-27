Британский дирижер Оливер Зеффман выступил с уральским оркестром в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Британский дирижер Оливер Зеффман и немецкий виолончелист, обладатель первой премии на Международном конкурсе им. Чайковского Даниэль Мюллер-Шотт выступил с Уральским филармоническим оркестром в Свердловской филармонии в Екатеринбурге в рамках международной программы "UK - Russia Creative Bridge 2021-2022" при поддержке отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Сегодня оркестр, проведя сложный репетиционный процесс, готов сыграть по-британски английскую классику и современную музыку", - отметили на открытии концерта.

Даниэль Мюллер-Шотт впервые выступил в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что при подготовке к концерту чувствовал большую поддержку уральского оркестра.

"Фантазия [Ральфа] Воан-Уильямса (Фантазия на тему Томаса Таллиса - прим. ТАСС) - в Европе очень известное сочинение, как я понимаю, здесь оркестр его никогда не играл. Концерт для виолончели [с оркестром] [британский композитор Уильям] Уолтон написал - немножко странное это сочинение, но, я считаю, очень интересное. Сочинение Бертуисл, название "Триумф времени" - очень мощная музыка, очень страшная музыка, но очень атмосферная", - поделился с журналистами Зеффман мнением об исполняемых произведениях.

Он отметил, что рад дирижировать Уральским филармоническим оркестром на екатеринбургской сцене и познакомить жителей с музыкой британских композиторов. "Многие музыканты ко мне подошли и сказали, что очень рады, что познакомились с новой музыкой, которую без этого события, наверное, никогда бы не играли - вот точно Бертуисла никогда, Воан-Уильямса - возможно", - добавил Зеффман.

Оливер Зеффман - британский дирижер, окончил лондонскую Королевскую академию музыки. В 2010 году основал в Лондоне оркестр Melos Sinfonia и с тех пор является его художественным руководителем. Вместе с оркестром впервые исполнил несколько произведений композиторов XX века, в том числе "Восемь песен для безумного короля" Питера Максвелла Дейвиса, "Фасад" Уильяма Тернера Уолтона, "Приключения" Дьердя Лигети и другие. Даниэль Мюллер-Шотт - немецкий виолончелист, окончил Мюнхенскую академию музыки у Вальтера Нотаса. В 1992 году был удостоен первой премии на Международном юношеском конкурсе имени Чайковского в Москве. За более чем 25-летнюю карьеру стал обладателем обширной дискографии, записав для популярных лейблов сочинения Баха, Бетховена, Брамса, Моцарта и многих других.

Программа "UK - Russia Creative Bridge 2021-2022" направлена на развитие диалога между представителями культуры России и Великобритании и создание новых возможностей для сотрудничества двух стран. Она осуществляется Британским Советом, действующим в России как Отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве.