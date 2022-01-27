Картину Боттичелли "Муж скорбей" продали на аукционе за $45,4 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Картина Сандро Боттичелли "Муж скорбей" продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $45,4 млн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба торгового дома.

Картина написана около 1500 года. Муж скорбей - распространенный в западноевропейской живописи сюжет (изображение Христа в терновом венце и с орудиями казни), символизирующий добровольное принятие человеческой природы и мучений. Картина с 1963 года находилась в частной коллекции после того, как была приобретена в том же году на аукционе за $28 тыс.

Торги продолжались около семи минут. Имя покупателя не называется. Хотя цена достаточно высокая для произведения эпохи Возрождения, она не достигает рекорда аукционов Sotheby's в этой категории: в 2021 году картина Сандро Боттичелли "Молодой человек с рунделем" была продана за $92,2 млн.