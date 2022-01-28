Церемония вручения премии "Золотой орел" пройдет при соблюдении антиковидных мер

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Победителей Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" назовут в пятницу на торжественной церемонии, которая пройдет на "Мосфильме". На главную награду претендуют пять картин, в том числе, мелодрама "Серебряные коньки" Михаила Локшина, лидирующая по общему количеству номинаций, и драма "Иван Денисович" Глеба Панфилова.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции премия будет проходить при строгом соблюдении всех санитарных норм, включая обязательный масочный режим. <…> Работа на премии будет организована с соблюдением социальной дистанции, перед входом будет осуществляться термометрия", - рассказали в пресс-службе.

В номинации "Лучший фильм" представлены также картина "Капитан Волконогов бежал", которая представляла Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2021 году, блокбастер "Огонь" Алексея Нужного и драма "Уроки фарси" Вадима Перельмана, впервые показанная на Берлинале. Мелодрама "Серебряные коньки", представленная в этой категории, стала лидером по числу номинаций - фильм претендует на награды за режиссерскую и операторскую работу, сценарий, костюмы, звук, грим и визуальные эффекты.

На приз за лучшую режиссуру претендуют, помимо Локшина, автор "Ивана Денисовича" Глеб Панфилов и создатели фильма "Капитан Волконогов бежал" Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Национальная премия "Золотой орел" в год 20-летия добавила номинацию "Лучший сериал онлайн-платформы": на награду претендуют "Вампиры средней полосы" Антона Маслова, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и "Пингвины моей мамы" Натальи Мещаниновой. При этом категорию "Лучший ТВ сериал" объединили в единую номинацию без указания количества серий. В короткий список вошли многосерийные фильмы "Грозный" Алексея Андрианова, "Обитель" Александра Велединского и "Седьмая симфония" Александра Котта.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. Лучшим фильмом 2020 года на прошлой церемонии признали "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.