Мюзикл Романа Полански "Бал вампиров" возвратится на сцену Музкомедии по просьбе зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Мюзикл Романа Полански и Джима Стейнмана "Бал вампиров" возвратится на сцену Театра музыкальной комедии, где его впервые сыграли более десяти лет назад. Показ спектакля продлится до 28 февраля.

"Мюзикл "Бал вампиров" стал особой вехой в истории Театра музыкальной комедии, он вывел на звездную орбиту целую плеяду российских артистов и заслужил признание как зрителей, так и профессиональных ценителей искусства. Российская версия спектакля была сделана по идеальным лекалам мюзикла, которые сработали на все сто процентов. По многочисленным просьбам зрителей мы решили продлить жизнь спектакля на нашей сцене", - сказал журналистам генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф. Как продюсер проекта он был удостоен в 2011 году премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры.

За эти годы спектакль сыграли 439 раз, он побывал на гастролях в Москве, был удостоен премий "Золотая маска", "Золотой софит", "Музыкальное сердце театра", премии правительства Санкт-Петербурга.

В Петербурге мюзикл поставили в Венской редакции 2009 года, над которой трудились супервайзер Майкл Рид, хореограф Деннис Каллахан, художник-постановщик Кентаур и режиссер Корнелиус Балтус. Они же приняли участие в создании российской версии мюзикла. В своих коронных ролях снова выйдут на сцену артисты Иван Ожогин, Манана Гогитидзе, Александр Суханов, Наталия Диевская, а также европейские гости - Марк Зайберт и Томас Борхерт (Германия). Спектакль будет идти под управлением дирижера Алексея Нефедова.