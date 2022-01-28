В Словении открылся фестиваль российского кино

ШКОФЬЯ-ЛОКА /Словения/, 28 января. /ТАСС/. Девятый кинофестиваль "Неделя российского кино в Словении" открылся в четверг в городе Шкофья-Лока. В ходе мероприятия, которое пройдет с 27 января по 2 февраля, будут показаны шесть фильмов, созданных российскими авторами.

"Неделя российского кино в Словении" стала замечательным примером отличного взаимодействия в культурной сфере между муниципалитетом и гимназией города Шкофья-Лока и Русским домом в Любляне. Мы надеемся, что неделя российского кино и впредь будет интересным событием для всех тех, кто в своей замечательной стране ценит российский кинематограф", - отметил во вступительной речи руководитель Русского дома в Словении Николай Гусев.

"Российско-словенское культурно-гуманитарное сотрудничество, имеющее вековые корни, и укрепившиеся за последние три десятилетия дипломатические отношения между нашими странами являются залогом культурного взаимообогащения наших народов", - зачитал участникам мероприятия речь посла России в Словении Тимура Эйвазова советник-посланник посольства РФ Алексей Погонин. Согласно речи посла, само посольство России в Словении, российские министерства и ведомства, занимающиеся культурным и гуманитарным сотрудничеством с другими государствами, а также Русский дом в Любляне будут и далее содействовать осуществлению совместных проектов и программ в культурной, научной и образовательной сферах, "росту взаимного интереса к языкам, искусству, истории и современным достижениям двух стран". "Несмотря на любые трудности, нам удастся сохранить и приумножить связывающий наши народы интерес к российской культуре в Словении и к словенской культуре в России, укрепить наше общее стремление к миру, дружбе, взаимопониманию и всестороннему сотрудничеству", - сообщил Погонин.

В рамках кинофестиваля будут продемонстрированы "Анна Каренина. История Вронского" и "Город Зеро" Карена Шахназарова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Владивосток" Антона Борматова, "Дылда" Кантемира Балагова и "Экипаж" Николая Лебедева.