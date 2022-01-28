В Париже представили коллекцию весна-лето 2022 дизайнера Юлии Яниной

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Показ коллекции Юлии Яниной весна-лето 2022, посвященной 60-м годам прошлого века и воспевающей красоту природы, состоялся в четверг в российском посольстве в Париже.

"Эта коллекция дышит счастьем и красотой природы. Каждое платье что-то напоминает: тут и облака, и капли воды, и брызги моря, и ветер. Эти сияющие волнующие силуэты немного размытые, как будто на них дует ветер. Огромные накидки - словно облака. Они как будто отрывают от земли", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Янина.

По ее словам, эта коллекция является ответом последним двум годам, связанным с локдауном. "Мы были лишены возможности общаться, видеть друзей, наслаждаться жизнью. Эта коллекция призывает нас радоваться каждому мгновению", - добавила она.

"После вынужденного затворничества люди просыпаются, видят солнце и улыбаются. Солнце, облака теперь как чудо для нас", - отметила дизайнер.

Янина рассказала, что источником вдохновения для нее стали 60-е годы прошлого века. "Великолепные 60-е, стиль, роскошные вечеринки в Сен-Тропе у бассейна. Невероятная свобода имиджа, декор, украшения. Иконы стиля - Джейн Фонда, Брижит Бардо. Мне хотелось передать дух этих лет", - добавила автор коллекции.

По ее словам, коллекция создавалась около полугода и состоит из 34 платьев. В настоящий момент Янина готовится начать работу над следующей коллекцией.