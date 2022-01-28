Медведев: контроль за репертуарами не нужен, но артисты должны сами "включать голову"

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Государство не должно контролировать репертуары, но артистам нужно самим "включать голову", а регионы РФ могут давать сигналы о том, чьих выступлений они не ждут. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС.

Он согласился с тем, что реакция на выступление одного и того же исполнителя может различаться в зависимости от региона РФ. Отвечая на вопрос, должны ли власти в этом случае регулировать репертуары, Медведев подчеркнул, что такой подход остался в прошлом. "Государство вообще это не должно регулировать, вот в полном смысле этого слова. Это в советские времена регулировалось, кому где чего петь", - сказал зампред Совбеза.

По его мнению, "это вопрос скорее внутренней культуры и определенных региональных установок". "Если того или иного исполнителя не воспринимают в регионе, его туда не нужно звать. А этот исполнитель должен иметь мозги и туда не проситься, потому что он там вызовет негативную реакцию", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "попытки эпатировать публику, приехать делать то, что противоречит, например, мусульманским ценностям, недопустимы". "Но, с другой стороны, если этот исполнитель с успехом выступает в Москве, или в Петербурге, или во Владивостоке, пусть себе выступает, если, конечно, он не совершает никаких противоправных действий", - продолжил замглавы СБ РФ. Он еще раз отметил, что "это должно быть отдано на откуп самим исполнителям, которые должны включать голову, и региональным властям, которые должны давать внятные сигналы" о том, какой концерт у них возможно провести, а какой "может вызвать непонимание".

"Это должно быть устроено на государственном уровне таким образом, но не через определение репертуарной политики, например, министерством культуры", - заключил Медведев.

Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.