Редкие фото со съемок фильмов Тарковского и эскизы костюмов покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Редкие фотографии со съемочных площадок фильмов Андрея Тарковского и эскизы костюмов к ним покажут на выставке в Российской государственной библиотеке искусств, приуроченной к 90-летию со дня рождения режиссера.

Экспозицию подготовили специалисты библиотеки совместно с родственниками Нелли Фоминой - художника по костюмам кинолент "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", работавшей с режиссером на протяжении почти 10 лет.

"Нэлли Ефимовна сохранила ценные свидетельства о совместном творчестве с Тарковским и специально для выставки семья художницы передала материалы, некоторые из которых демонстрируются впервые", - рассказали в пятницу ТАСС в оргкомитете экспозиции.

Там подчеркнули, что режиссер всегда очень требовательно относился к предложениям художника по костюму, считая костюм очень важной частью общего художественного решения картины. Сама Фомина вспоминала, что работать с Тарковским было настолько сложно, насколько и интересно, но несмотря на неординарность задач, поставленных режиссером перед художником, главным было то, что они оба "горели" идеей фильма и постоянно находились в творческом диалоге. "В те времена выбор тканей был ограниченным, но Андрей Арсеньевич очень внимательно относился к фактуре костюма. Мне приходилось придумывать и создавать ее самой. Тарковскому нравились вещи подлинные, натуральные, непридуманные. Он считал, что костюмы обязательно должны были быть не "с вешалки", а "обношенные", - писала Фомина.

Ее эскизы, над которыми она трудилась в стенах библиотеки, показывают результаты творческого поиска художника. "Тарковский не отпускал Фомину со съемочной площадки, требовал быть готовой в любую минуту подправить костюм актера и часто Нэлли Фомина брала с собой фотоаппарат и фиксировала съемочные процессы, которые сегодня можно увидеть на фотографиях у нас", - рассказали в оргкомитете выставки. Гости экспозиции также смогут ознакомиться со статьями из журналов и публикациями воспоминаний современников из фондов библиотеки, а также увидеть редкий экземпляр книги Фоминой "Костюмы Нэлли Фоминой к фильмам Андрея Тарковского", вышедшей в 2015 году в Лондоне.

В оргкомитете добавили, что выставка "Нэлли Фомина - художник Андрея Тарковского" откроется 31 января и продлится до 28 февраля.