Минкультуры поддержит прокат полнометражных дебютов на территории России в 2022 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минкультуры поддержит прокат полнометражных дебютных игровых и неигровых картин на территории России в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"За последние два года субсидии на создание получили более 90 дебютных фильмов. Это приоритетное направление. При этом очевидно, что таким картинам нужна поддержка и на стадии проката. Нам важно, чтобы зритель узнавал новое поколение кинематографистов не только благодаря их кинофестивальным успехам, но и на большом экране", - процитировали в пресс-службе директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлану Максимченко.

Прием заявок на поддержку проката полнометражных дебютных национальных игровых и неигровых фильмов продлится до 26 февраля. Субсидию на покрытие затрат, связанных с прокатом на территории РФ, получат по итогам конкурсного отбора те фильмы, которые создавались при финансовой поддержке Минкультуры.

Как напомнили в министерстве, в декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном финансировании производства дебютных работ и их проката.