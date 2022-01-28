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Limp Bizkit выступит на Park Live - 2022

Выступление группы запланировано на 17 июля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американская рок-группа Limp Bizkit выступит на музыкальном фестивале Park Live в Москве 17 июля 2022 года. Об этом в пятницу сообщается на странице организаторов фестиваля в Facebook.

"Хедлайнеры самого первого Park Live спустя девять лет вновь поднимутся на сцену фестиваля. Встречайте - Limp Bizkit", - говорится в сообщении.

Группа Limp Bizkit основана в 1994 году. Коллектив известен жесткой тематикой песен, звуковыми экспериментами и агрессивной манерой исполнения солиста Фреда Дерста. Музыканты Limp Bizkit выпустили пять студийных альбомов, продали более 40 млн копий альбомов по всему миру и трижды номинировались на премию Grammy.

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года и за свою историю неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2020 и 2021 годах фестиваль был отменен в связи с пандемией.

Планируется, что фестиваль 2022 года пройдет в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" в июне-июле 2022 года. На нем выступят My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Bullet for my Valentine, The Killers и другие.

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