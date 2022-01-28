El Pais: инициаторы создания центра Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Инициаторы создания центра Государственного Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от своей идеи открыть филиал в этом испанском городе из-за разногласий с мэрией каталонской столицы. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, компания уже остановила движение всех средств, которые планировала направить на реализацию проекта. Потратив более €3 млн, инициаторы намерены теперь сосредоточить усилия на судебных разбирательствах с мэрией Барселоны, чтобы добиться возмещения убытков.

Предприятие Museo Hermitage Barcelona приняло такое решение по ряду причин. Главным мотивом являются разногласия с городскими властями. Кроме того, несколько десятков испанских и европейских городов уже проявили интерес к тому, чтобы разместить у себя центр. "Отныне все наши ресурсы сосредоточены на судебном процессе", - отметил генеральный координатор проекта Альберт Пинаделл. Как уточняет издание, судебный процесс может растянуться на восемь лет. Инициаторы создания центра хотят добиться возвращения уже вложенных средств и компенсации за упущенную выгоду, которая может превысить €100 млн.

В 2012 году директор музея Михаил Пиотровский и советник по культуре при правительстве Каталонии Ферран Маскарелл подписали соглашение о намерении создать центр "Эрмитаж-Барселона". Предполагалось, что Эрмитаж будет проводить там выставки из собственного собрания, коллекций других музеев, а также произведений современных российских художников.

В мэрии Барселоны сообщили, что городское руководство запросило четыре доклада по вопросу целесообразности создания центра Эрмитажа в портовой части города. В результате, как подчеркивали власти, полученные данные говорили не в пользу размещения филиала в этой зоне. 26 мая прошлого года совет директоров порта Барселоны поддержал создание центра Эрмитажа в районе гавани, с чем оказались не согласны власти города.

Создание центров-спутников в России и за рубежом является частью программы "Большой Эрмитаж", включающей проекты создания новых фондохранилищ, галерей, выставочных центров и новые электронные формы общения музея со своими посетителями.