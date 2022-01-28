"Земляне" представят новый альбом с основателями группы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа "Земляне" в феврале выпустит альбом с новыми песнями и перезаписанными композициями. Об этом сообщили журналистам в пятницу музыканты первого состава группы - продюсер и барабанщик Владимир Киселев и лидер-гитарист Игорь Романов.

"Мы выпускаем диск с новыми песнями и некоторыми перезаписанными. Одна сторона будет полностью посвящена новым песням Игоря, вторая - микс", - сказал Киселев.

Поклонники смогут услышать пластинку уже в ближайшие пару недель. "Весь материал готов", - отметил продюсер. Название группы послужит и заглавием пластинки, уточнил Киселев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Кроме того, музыканты намерены дать сольные концерты в историческом составе. География и даты будут объявлены позднее.

Возвращение Киселева и Романова в группу "Земляне" состоялось в декабре 2021 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" они исполнили песни "Поверь в мечту" и "Садовое кольцо" с их автором, композитором Юрием Антоновым.

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой "Землян" стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.