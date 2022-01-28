Работа победителя конкурса современного уличного искусства украсит фасад Новой Третьяковки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Работу победителя Открытого общероссийского конкурса современного уличного искусства можно будет увидеть 1 июня 2022 года на фасаде Новой Третьяковки в Москве, на отдельной стене будут размещены работы лауреатов конкурса для школьников. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в пятницу президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Организаторами конкурса выступили Российское движение школьников, Московская международная биеннале современного искусства, Государственная Третьяковская галерея и Парк Горького. Проходят два конкурса - взрослый и детский в трех возрастных группах. Конкурс стал продолжением проекта, реализованного в день рождения Третьяковской галереи. Тогда в колоннаде здания Новой Третьяковки на Крымском валу была сделана объемная специальная конструкция - мурал, свой проект представила команда художника Александра Купаляна.

"Открывая в день рождения Третьяковской галереи, 22 мая 2021 года, этот мурал, мы понимали, что хотим продолжать и дальше. Как-то логично пришла идея дать возможность всем художникам со всей России предложить свои варианты для такого огромного мурала", - пояснила Музыкантская.

Заявки на конкурс для взрослых художников с 28 января по 28 февраля можно направлять на сайт Московской биеннале, представив как минимум два реализованных проекта. Может участвовать в том числе творческая команда. Затем будут выбраны финалисты. Через месяц финалисты должны представить свои проекты на мурал, один из которых будет реализован и представлен 1 июня. Кроме того, победитель получит денежный приз.

Параллельно со взрослым конкурсом пройдет отбор работ среди юных россиян. Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, в детском конкурсе будут участвовать три возрастные группы: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Победителя определят в каждой из представленных возрастных категорий. При этом остальные участники смогут попасть в шорт-лист, их работы будут выставлены на стендах Парка Горького.

"Тема конкурса "Что такое русское искусство?". Мы не ставим перед ребятами невозможных задач, в конкурсе принимаются обычные рисунки на бумаге. Но здесь нужно начинать свою работу с "подумать", потому что нужно придумать своей работе название и объяснить, почему оно такое, а также выбрать некое интересное визуальное решение. А взрослые художники, конечно, когда ребята уже победят, помогут это сделать очень красиво и эстетично", - сказала она.

Бонус от ГИТИСа

Дополнительной мотивацией для участия в конкурсе со стороны молодежи станет поддержка, которую окажет участникам Российский институт театрального искусства - ГИТИС. Как объявил ректор института Григорий Заславский, для тех, кто отправит свои работы на конкурс и поборется за победу, будет предусмотрена возможность набрать дополнительные баллы при поступлении на факультет сценографии ГИТИС. "Обязательно объявим об этом, когда начнем говорить уже о вступительных экзаменах. Мне кажется, что и для конкурса, и для нас это может быть очень интересно и будет способствовать выявлению наиболее талантливых абитуриентов, которые станут нашими студентами", - подчеркнул Заславский.

"У Третьяковской галереи есть порыв не замыкаться пространством своих залов. <…> Выход в городское пространство дает возможность знакомить очень широкие круги нашей аудитории с современным искусством", - отметила в свою очередь заместитель гендиректора Государственной Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер. Она обратила внимание будущих участников детского конкурса на важность сопроводительных текстов к эскизам, ведь они тоже будут размещены вместе с работами победителей.

Директор Парка Горького Павел Трехлеб выразил надежду, что проект перерастет в долгосрочное сотрудничество. "Этот проект для нас очень интересен, он позволяет развивать территорию, создавать новые смыслы, новые точки притяжения", - заявил он.

Основатель Фонда поддержки современного искусства Zhavner Роман Жавнер, который вошел в жюри конкурса, отметил, что за последние годы уличное искусство в РФ совершило огромный прорыв, и российские художники "уличной волны" ни в чем не уступают зарубежным авторам. Он выразил надежду, что будет открыто много новых имен. Как заявил художник Александр Купалян, также вошедший в жюри, оценивать работы на творческом конкурсе - большая ответственность. Он также поделился мнением, что художник должен показывать свои работы и использовать любую возможность, чтобы творить.

В состав жюри вошли, в частности, участники конференции Марина Эльзессер, Ирина Плещева, Григорий Заславский, а также гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, архитектор Сергей Чобан и другие.