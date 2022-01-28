Все филиалы Росгосцирка получили лицензии на работу с животными

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россельхознадзор проверил все филиалы Росгосцирка в рамках новых правил содержания животных. Условия содержания и использования животных соответствуют требованиям закона во всех 34 филиалах, сообщается в пятницу на сайте организации.

"Лицензирование наших филиалов проходило в два этапа. Первыми разрешение на работу с животными еще в октябре прошлого года получили Астраханский, Ивановский, Кемеровский, Кисловодский, Екатеринбургский цирки, филиалы в Санкт-Петербурге, Туле и Саратове. Оставшиеся цирки проходили проверку в декабре. Конечно, по некоторым циркам у проверяющих были замечания. Мы провели серьезную работу, чтобы их устранить. И в результате все наши филиалы соответствуют требованиям закона", - рассказал глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Сотрудники Россельхознадзора во время проверок обращали внимание на то, как ухаживают за животными, в каких вольерах их размещают и достаточно ли кормят. Также оценивался уровень безопасности зрителей во время цирковых представлений.

Получение лицензии необходимо из-за новых правил содержания животных, установленных для цирков, зоопарков, дельфинариев, океанариумов, уточняется на сайте предприятия.

Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца 2021 года должны были пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года такая деятельность без лицензии запрещена.