МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Театр им. Ермоловой отменил премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно", из-за которого возник спор с режиссером Олегом Долиным, сообщает пресс-служба театра.

"Сегодня все участники спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру", - говорится в сообщении. Премьера ожидалась в феврале 2022 года.

"Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством", - пояснили в театре, выразив надежду, что сложившаяся актерская команда сохранится и реализует новые проекты. Над постановкой работали Олег Меньшиков, Александр Петров, Александра Бортич, Антон Лапенко и другие артисты.

"Мы искренне благодарим всех, кто нас поддерживает, кто сохранил билеты и столько месяцев ждал этого праздника. Нам очень жаль, что праздник не состоится. Мы верим в новые встречи с вами и всегда ждем в зрительном зале", - отметили в пресс-службе.

Ранее режиссер Олег Долин в открытом письме в адрес худрука Театра им. Ермоловой Олега Меньшикова заявил, что имеет прямое отношение к предстоящей премьере спектакля "Двенадцатая ночь" и сообщил, что был отстранен по непонятным ему до конца мотивам от работы, "когда спектакль был практически готов". В ответ Меньшиков разместил на сайте театра ответ, отметив, что расторжение договора с Долиным было основано на соглашении сторон, ему было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля.