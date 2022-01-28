В Москве началась церемония вручения кинопремии "Золотой орел"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения 20-й национальной кинопремией "Золотой орел" началась на "Мосфильме". Вечер открыл помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина. "Такие яркие мероприятия служат консолидации кинематографического сообщества, имеют особое значение для глубокого обсуждения актуальных профессиональных проблем. И конечно, это настоящий праздник для всех присутствующих, отличная возможность поздравить коллег с присуждением престижной премии, отметить их вклад в развитие традиций отечественного киноискусства", - зачитал помощник главы государства.

"Посмотрев список номинантов, я с огромным удовольствием отметил, что многие замечательные проекты выходят при поддержке государства. Наверное, это говорит о том, что наши государственные институции, отвечающие за поддержку кинематографии, вместе с академиками мыслят одинаково и поддерживают реально хорошие проекты", - отметил от себя Мединский.

Открывая церемонию, организаторы почтили память кинематографистов, ушедших из жизни в 2021 году. На экране возникли фотографии Александра Градского, Анастасии Вознесенской, Владимира Наумова, Кирилла Разлогова, Владимира Меньшова, Василия Ланового, Нины Ургант, Марка Рудинштейна, Петра Мамонова, Нины Руслановой, Сергея Соловьева и других. Присутствующие в зале встали.

Первые награды

Первые награды вручили короткому метру, неигровому кино и некоторым техническим номинациям. Лучшим мультфильмом эксперты назвали проект "Конь Юлий и большие скачки" режиссеров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова. Приз за лучший короткий метр получил режиссер Андрей Светлов, снявший картину "Друг". В жанре неигрового кино лучшим фильмом профессионалы сочли ленту "Бондарчук. Battle" о Сергее Бондарчуке.

За лучшую музыку наградили композитора Алексея Айги, написавшего музыку к картине "Белый снег". Награду за лучшую работу звукорежиссера получил Алексей Самоделко, который принял участие в создании блокбастера "Огонь". Компания CGF получила приз за лучшие визуальные эффекты в фильме "Конек-Горбунок". Художников по гриму и пластическим эффектам Петра Горшенина и Татьяну Вавилову отметили за работу над сказочной картиной "Последний богатырь: корень зла".

О премии

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. На главную награду в 2022 году претендуют пять картин: "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и "Огонь" Алексея Нужного.