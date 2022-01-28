"Вертинский" стал лучшим онлайн-сериалом по версии "Золотого орла"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Первым победителем новой номинации "Лучший сериал онлайн-платформ" национальной кинопремии "Золотой орел" стал проект "Вертинский" в режиссуре Авдотьи Смирновой, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм" в пятницу. Награду вручил актер Андрей Бурковский.

"Я не думала, что посмотрю на вас с этого ракурса, - призналась актриса сериала Паулина Андреева, получая приз за всю команду. - Это счастливый повод, и для меня большая честь выйти на эту сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, моего друга и учителя Авдотьи Смирновой. Она будет счастлива".

Лучшим телевизионным сериалом эксперты назвали "Седьмую симфонию" Александра Котта для телеканала "Россия", а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов награжден за лучшую мужскую роль в сериале.

"Я даже не могу назвать ее ролью - это, наверное, часть меня. Это память того человека, фантастически талантливого, - рассказал Гуськов ТАСС. - Во всех воспоминаниях дирижеры называли его самым перфектным дирижером своего времени, самым бескомпромиссным. Этого человека, совершившего реально подвиг, так незаслуженно забывают, даже могут спутать, кто исполнял этот концерт. Когда я коснулся этой биографии, я столько внутри себя пролил слез искреннего негодования от несправедливости".

Александра Урсуляк, сыгравшая в проекте онлайн-кинотеатра Kion "Пингвины моей мамы" режиссера Наталии Мещаниновой, удостоена награды за лучшую женскую роль в сериале 2021 года.

О победителях и премии

Совместный проект Первого канала и онлайн-кинотеатра Kion "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой рассказывает о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского. Он покинул Россию в 1919 году и вернулся в СССР в 1943 году. В сериале снимались Алексей Филимонов, который сам исполнил все песни, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова и другие.

Проект "Седьмая симфония" рассказывает об исполнении сочинения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде в 1942 году. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать музыкантов, способных исполнить это произведение, но таких в осажденном городе на тот момент осталось очень мало. Роль дирижера исполнил актер Алексей Гуськов, также в фильме задействованы Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова и другие. Сериал создавался кинокомпаниями "Нон-Стоп Продакшн" при участии "Твин Медиа" по заказу телеканала "Россия" при поддержке Минкультуры РФ.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.