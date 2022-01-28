Главную награду "Золотого орла" присудили картине "Серебряные коньки" Михаила Локшина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Фильм "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина удостоен национальной российской кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм", передает корреспондент ТАСС.

Награду из рук актера Сергея Шакурова принял продюсер ленты Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, за исключением режиссера. "Если кому-то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в свое дело, и вы обязательно в конце концов победите", - сказал он.

Церемония награждения победителей состоялась в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Действие фильма "Серебряные коньки" разворачивается в конце 19 века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, грезящая об изучении наук. Судьбы молодых людей переплетаются под Новый год. Роли исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов и другие артисты. Мировая аудитория могла познакомиться с картиной на стриминговом сервисе Netflix.

Мелодрама стала лидером по числу наград - "Золотого орла" удостоился оператор фильма Игорь Гринякин, художник-постановщик Александр Загоскин, художники по костюмам Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов, которые работали над монтажом проекта, а также сценарист Роман Кантор.

О премии

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. На главную награду в 2022 году претендовали также "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Уроки фарси" Вадима Перельмана.