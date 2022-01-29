В Москве откроется для посетителей музей Павла и Сергея Третьяковых

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Музей, посвященный братьям-коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым, в субботу открывается для посетителей в Голутвинском переулке Москвы. В доме, где они провели детство, представлена история семьи, личные вещи и предметы из коллекций известных братьев.

"В этом доме Павел и Сергей Третьяковы родились, соответственно в 1832 и 1834 годах, но уже в начале 1840-х семья Третьяковых из этого дома уехала и переселилась поблизости в усадьбу Рябушинских. Этот дом перестраивался неоднократно, стал сдаваться внаем, поэтому здесь жили разные люди, после 1918 года дом был национализирован, и здесь были коммунальные квартиры. Соответственно материалов, как здесь жила семья Третьяковых, каковы были назначения комнат, не сохранилось", - рассказала журналистам заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Гафар.

Она пояснила, что музей создан по принципу репрезентативного исторического дома и позволяет посетителям окунуться в жизнь и деятельность личностей, а также в атмосферу того времени. Первый этаж музея представлен в мультимедийном формате и разделен на три блока: "Семейный альбом", "Архив предпринимателя" и "Каталог коллекции". Здесь можно ознакомиться с интерактивной экспозицией о родословной братьев, увидеть семейные фотографии Третьяковых, посмотреть фильм про их льняную мануфактуру и увидеть таймлайн о развитии коллекции братьев.

"На контрасте с первым этажом, который оснащен современными технологиями, где вся информация и память переведена в цифровые продукты, на втором этаже как на пьедестале мы предъявляем подлинные произведения живописи, скульптуры из коллекции Павла и Сергея Третьяковых. Здесь же созданы в двух анфиладах образы каждого из братьев через их кабинеты. Этих кабинетов никогда не было здесь, в Голутвинском переулке. Кабинет Павла Михайловича располагался в Лаврушинском переулке, кабинет Сергея Михайловича располагался на Пречистенском бульваре", - пояснила Гафар.

В кабинете младшего брата Сергея можно увидеть предметы мебельного гарнитура, письменный прибор, документы и фотографии. Атмосферу кабинета Павла создают живопись и скульптура из его собрания, в том числе бюст Достоевского, а также игрушки детей. Кабинеты "встречаются" в общем пространстве, где на противоположных стенах представлены картины из коллекций братьев.

Музей будет работать со среды по воскресенье, выходные - понедельник и вторник. Посещение организовано по сеансам - семь человек каждые полчаса.

О Третьяковых

С именем предпринимателя, коллекционера и мецената Павла Михайловича Третьякова связана история Третьяковской галереи. Годом основания галереи принято считать 1856-й, когда он приобрел первые работы русских художников. В августе 1892 года Павел передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию брата Сергея Михайловича. Поначалу собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А уже через год, в августе 1893 года, в Москве для всеобщего обозрения открылась "Городская художественная галерея братьев Третьяковых" - первый общедоступный музей России.